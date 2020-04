Noms de Bétazoïdes - Star Trek

Les Bétazoïdes sont une espèce d’humains télépathes qui ressemblent exactement aux humains à l’exception de leurs iris entièrement noirs. Les Bétazoïdes peuvent se reproduire avec les humains, ainsi qu’avec d’autres espèces humanoïdes comme les Klingons.

La société bétazoïde est une société très honnête, ce qui n’est pas une grande surprise quand on considère leurs pouvoirs télépathiques. Cela dit, leur honnêteté peut paraître impolie pour d’autres espèces plus habituées à dire des mensonges pour épargner les sentiments de quelqu’un par exemple.

Leur télépathie permet aux Bétazoïdes de ressentir les passions et les sentiments des animaux, c’est la raison pour laquelle ils ne montent pas à cheval. Mais à une certaine époque, il était coutumier pour eux de porter un animal en cage en tant que perruque élaborée.

Les noms des Bétazoïdes sont assez mélodieux, ils me rappellent un peu certains noms africains en plus courts. Les prénoms tendent à être plus mélodieux et doux que les noms de famille, qui présentent beaucoup de sons plus durs.

Il n’y avait pas beaucoup de noms disponibles dans les œuvres originales. Mais j’ai noté que les noms de femmes avaient des sonorités traditionnellement féminines et les noms d’hommes des sonorités masculines (mais l’inverse peut aussi exister à certaines occasions).

